Liberoquotidiano.it - Pd: Prodi, 'partito cattolico è anacronistico ma c'è bisogno di discutere e partecipare'

Leggi su Liberoquotidiano.it

Roma, 8 gen (Adnkronos) - "Ho volutoin collegamento all'evento 'Comunità democratica' perché il, c'èdi cominciare alargamente di politica, di programmi, a farle persone e soprattutto di far diminuire l'astensione". Lo ha detto Romanoa Otto e mezzo, su La7."C'èdi cominciare a, sono due anni che non si fa nel Paese. Queste iniziative sono benedette, penso che Schlein lo sappia", ha aggiuntoproseguendo: "Deciderà Ruffini se entrare in politica o no. E' un uomo di qualità e dipenderà dalla rete che riuscirà a costruire. E' stato talmente bravo a combattere l'evasione fiscale che il Paese gli dovrebbe essere grato".