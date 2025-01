Ore molto difficili Katia e Ascanio il figlio di 10 anni in ospedale

Leggi su Caffeinamagazine.it

OreperPedrotti ePacelli, la coppia nata nel 2003 tra le mura della Casa del Grande Fratello e unita da oltre vent’. I due, che hanno costruito una famiglia con i loro figli Matilda e Tancredi, hanno vissuto un momento di grande apprensione quando il lorominore, di soli dieci, è stato ricoverato d’urgenza all’di Carpi.La coppia ha scelto Instagram per aggiornare i fan sulla situazione e per esprimere il proprio ringraziamento al personale sanitario che li ha assistiti in questi momenti. “Volevamo fare un ringraziamento a seguito di quello che è successo al nostro piccolo”, hanno dichiarato in un video condiviso sui social. “Grazie a tutte le persone che lavorano nell’di Carpi: ci hanno assistito con affetto, professionalità e con quel pizzico di simpatia e ironia che in momenti come questi fa la differenza”.