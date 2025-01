Sport.quotidiano.net - Morto Rino Tommasi, icona del tennis in tv con Gianni Clerici

Verona, 8 gennaio 2025 – Se ne è andato a 90 anni Salvatore, per tutti, pilastro del giornalismo sportivo, noto soprattutto per le sue telecronache die pugilato di cui era grande esperto.ta lui stesso di discreto livello (ha vinto quattro titoli di campione italiano universitario e due medaglie di bronzo ai Giochi mondiali studenteschi), ha ricoperto ruoli nella Feder, prima di dedicarsi al giornalismo. Della sua passione ha fatto la sua professione: muove i primi passi scrivendo di sport per Il Messaggero per poi entrare nella redazione sportiva di Tuttosport e infine della Gazzetta dello Sport. Ma ha collaborato anche con La Repubblica, Il Gazzettino di Venezia e Il Mattino di Napoli. Nel frattempo decolla la sua carriera di organizzatore di incontri di pugilato.