Uominiedonnenews.it - Melissa Satta, Vita Privata: Chi E’ Il Fidanzato Ricco E Famoso!

Leggi su Uominiedonnenews.it

si è da poco fidanzata con un ragazzo. Ecco chi è e che lavoro fa!Chi è Carlo Gussalli Beretta, ildi, icona dello spettacolo italiano, ha da tempo attirato i riflettori non solo per la sua carriera ma anche per la suasentimentale. Dopo relazioni importanti, l’ex Velina è ora legata a Carlo Gussalli Beretta, un nome noto sia per il suo prestigio familiare che per il fascino discreto. Scopriamo chi è l’uomo che ha conquistato il cuore di.Un’eredità storica: la famiglia BerettaCarlo Gussalli Beretta è erede dell’azienda Beretta, una delle più antiche e prestigiose produttrici di armi al mondo. Fondata nel 1526, la Fabbrica d’Armi Pietro Beretta ha una storia lunga quasi cinque secoli, consolidandosi come leader nel settore.