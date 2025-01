Los Angeles divorata dagli incendi, il racconto di un'italiana

Leggi su Ildenaro.it

Milano, 8 gen. (askanews) – Una situazione angosciante, il vento “ancora molto forte” a Lose “ieri sera e nel pomeriggio è stata veramente molto dura”. Lo racconta ad askanews Cynthia Penna, italiana e curatrice d’arte dalla Città degli Angeli, contattata mentre sulla West Coast è ancora mattina. “Se il vento aumenta, aumentano gli. Ecco in questo momento per esempio ne è cominciato uno molto violento nella zona di Pacific Palisade e comunque purtroppo il vento venendo da nord-est si insinua nei canyon e accelera in una maniera spaventosa. Tutta la vegetazione, che è molto secca perché da parecchio tempo non piove, sia immediatamente e prende fuoco, proprio per l’accelerazione dell’aria”, racconta. Quattropotenzialmente letali stanno distruggendo case nella contea di Los, il più grande dei quali, a Pacific Palisades, ha costretto decine di migliaia di persone a evacuare le proprie abitazioni.