LIVE Sci alpino, Slalom Madonna di Campiglio 2025 in DIRETTA: inizia la seconda frazione, subito Gross!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAL’INTERVISTA AD ALBERTO TOMBA: “ERO UNO DI COLLINA. A SIERRA NEVADA MI FISCHIAVANO, POI.”20.45ta lamanche con il veterano francese Victor Muffat-Jeandet.20.42 L’ultimo successo azzurro risale invece al 2005 con Giorgio Rocca.20.41 L’anno scorso vinse al’austriaco Marco Schwarz davanti al francese Clement Noel. Entrambi sono usciti nella prima manche.20.33 Alex Vinatzer nella prima manche ha dimostrato che la velocità c’è. Nei tratti più semplici può anche risultare il più veloce in assoluto, come accaduto al primo intermedio. Come arrivano i trabocchetti, tuttavia, non ha la stabilità tecnica per affrontarli, e quindi sbaglia ed esce.20.32 Un solo italiano qualificato. Stefano, anni 38, 28°. Siamo alla canna del gas? Da tempo.