Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Coppa del Mondo Madonna di Campiglio 2025 in DIRETTA: guida McGrath, l’Italia è solo Gross. Seconda manche alle 20.45

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.12: Niente da fare anche per l’azzurro Barbera che è eliminato a 3?07 dalla testa. Ci sarà unazzurro nella: Stefano, 39 anni. Panorama desolante.19.11: Nessun inserimento nei primi 30, ora Barbera19.07: Non ci sono inserimenti nei primi 30 con le ultime discese19.05: Fuori il tedesco Meisen19.04: Fuori dai 30 il canadese Fournier ed eliminato anche l’ungherese Leitgeb19.02: Esce il francese Desgrippes, anche lui protagonista di una grande gara19.02: Male anche il penultimo degli italiani, Maurberger che esce dai 30, chiudendo 27mo a 2?6719.01: Esce il finlandese Pohjolainen che stava disputando un’ottima gara. Ora Maurberger19.01: Eliminato anche il quarto azzurro in gara, Saccardi, ritardo di 2?72 e 37mo posto19.