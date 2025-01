Donnapop.it - La villa di Fedez e Chiara Ferragni non è stata venduta: proposte da oltre 10 milioni di euro

Smentite le notizie sulla vendita delladi: la grande casa al lago è ancora di proprietà del rapper di Rozzano. Cosa è successo?Matilda è in vendita, ma appartiene ancora a Federico Lucia; non è vero, dunque, che un facoltoso uomo inglese l’abbia comprata per 10di, come, in effetti, aveva dito anche Annamaria Berrinzaghi, madre del cantante. L’immobile era stato acquistato nel 2023 dai Ferragnez, ma la famiglia si è recata a Como solo pochissime volte.Fonte: InstagramLa crisi di coppia sopraggiunta poco dopo, infatti, non ha permesso ae adi godere davvero della casa al Lago di Como. Attualmente non esisterebbe alcun possibile acquirente e il motivo potrebbe essere il difficile raggiungimento dell’immobile stesso dalla strada.