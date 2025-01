Formiche.net - La liberazione di Cecilia Sala è un successo della diplomazia italiana. Tocci spiega perché

È appena atterrato a Ciampino l’aereo che trasportava la giornalista, incarcerata lo scorso 19 dicembre in Iran con la motivazione ufficiale di “aver violato la legge islamica”, molto più probabilmente come forma di ritorsione da parte del regime degli Ayatollah per il caso di Mohammad Abedini, cittadino iraniano e svizzero arrestato poche ore prima a Malpensa dalle forze dell’ordine italiane, sulla base di un mandato di cattura emesso dagli Stati Uniti. La notizia dell’arrestogiornalista, arrivata in Iran per svolgere il suo lavoro di giornalista, era stata diffusa soltanto a una settimana di distanza, il 27 dicembre, nella speranza di trovare una soluzione immediata, soluzione che però non è stata individuata. Ma a due settimane dalla notizia i continui sforzi dell’apparato istituzionale e diplomatico italiano hanno finalmente permesso alla cittadinadi lasciare il carcere di Evin e di rientrare in Italia.