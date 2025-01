Ilrestodelcarlino.it - Iscrizioni scuola, slitta la ’finestra’

laper le. Non è più da oggi ma dal 21 al 10 febbraio, come disposto dal Ministero che ha prorogato le date di apertura e chiusura "per consentire alle famiglie di scegliere con maggiore consapevolezza", si è detto. Dal Comune fanno sapere che "lealle scuole dell’infanzia, sia comunali che statali, possono essere effettuate sul sito istituzionale mentre per le scuole primarie e secondarie è necessario collegarsi al sito del Ministero dell’Istruzione". Inoltre tutti gli istituti comunali, cioè ‘Bimbe e bimbi’ (Bellocchi), ‘Gallizi’ (centro), ‘Zizzi’ (Sant’Orso), ‘Quadrifoglio’ (San Lazzaro), ‘Trottola’ (Flaminio), ‘Manfrini’ (porto) e ‘Gaggia’ (Fano due) si potranno visitare venerdì 10 gennaio (17-30-19.30) e sabato 11 gennaio (9-13). Informazioni ai Servizi educativi: 0721/887611 - 887608 - 887566.