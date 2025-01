Il club risponde alle segnalazioni di Kobbie Maino

Leggi su Justcalcio.com

Breaking:o in azione per il Manchester United (foto di Carl Recine/Getty Images)Il Manchester United non è turbato drecenti notizie che suggeriscono cheo sia scontento all’Old Trafford, hanno detto fonti Colto in fuorigioco. Ieri sera sono emerse voci secondo cui il diciottenne sta cercando un contratto del valore di £ 200.000 a settimana, sollevando dubbi sul suo futuro nel suoper ragazzi.Chi è vicino alla situazione, però, ha minimizzato queste suggestioni. Si pensa che lo United non sia disposto a lasciare andare il giovane e lui è molto nei piani di Ruben Amorim.La stella del Manchester United “impara lo spagnolo” prima della possibile uscita SHOCKo è stato annunciato come una delle prospettive più brillanti emerse dal settore giovanile dello United negli ultimi anni.