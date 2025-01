Il 14enne Gabriele di nuovo scomparso da casa; le ricerche in provincia di Roma e Latina L’appello della famiglia per avere sue notizie

Leggi su Dayitalianews.com

L’ultima volta che è stato vistoDa domenica 7 gennaio 2025 non si hanno piùdiPietrocarlino, un ragazzo di 14 anni residente ad Ardea,di. Alto 1,74 m, con una corporatura robusta, carnagione chiara, capelli castani corti rasati ai lati con meches, e occhi marroni,nel nulla. Al momentoscomparsa, indossava jeans neri, una felpa gialla, scarpe da ginnastica nere e uno zaino nero con la scritta “Nike”.Lein corsoLa scomparsa diha mobilitato immediatamente le forze dell’ordine e il Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi ODV, che ha diffuso una locandina con tutte le informazioni utili per rintracciarlo. Lesi concentrano nell’area di Ardea e nei comuni limitrofi, ma ogni segnalazione potrebbe rivelarsi cruciale per ritrovarlo.