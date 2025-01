Quotidiano.net - I satelliti della discordia. La trattativa con Musk arriva oggi in Parlamento

Leggi su Quotidiano.net

L’opposizione non si accontenta delle smentite, obiettivamente parziali, e promette di inchiodareil governo nel question time a Montecitorio. "È vero o no – la domanda – che è già stato approvato un accordo con Starlink, la divisione di Space X di Elon, che gestisce una rete diche vuole fornire all’accesso a internet a livello globale?". Sul banco degli imputati, pardon, dell’esecutivo in Aula ci sarà il ministroDifesa, Guido Crosetto: non è difficile immaginare che se la caverà invocando la necessità di "interloquire" con le società attive nel settoreconnessione ma avrà pure modo di spiegare che aziende in grado di competere con la creatura del potentissimo imprenditore non ci sono. Il sistema a cui sta lavorando l’Europa, Iris 2, è ancora molto indietro e la stessa Commissione europea dà una sorta di semaforo verde al governo italiano, definendo "compatibile" con la rete europea un eventuale accordo.