Ilfattoquotidiano.it - “I carabinieri che inseguirono mio figlio Ramy non dovevano parlare così. Ma credo nella giustizia e ho detto di mantenere la calma”

“Non, non hanno dei figli? Non va bene, ma lasciamo stare questi 4 o 5 ragazzi perché inon sono tutti”. Poche ore dopo la diffusione delle immagini e audio choc sulla morte diElgaml, il padre Yehia invita tutti alla. “Tarek, il fratello di, è tranquillo, io ho chiesto a tutti dila. Ho chiamato e ho: ‘Per favore state calmi, non fate niente di brutto ora, aspettiamo la’. E loro mi hanno assicurato la pace”.Elgaml ha anche parlato di quello che ha provato sentendo i commenti,diffusi dal Tg3, degli agenti che stavano inseguendo il(“Chiudilo, chiudilo che cade” e il commento “bene” dopo l’impatto). “Ho visto mioa terra, la macchinaattaccata al motorino”, ha continuato. “Come padre come puoi sentirti? Il mio cuore è ‘tranciato’, sono 45 giorni che non dormo”.