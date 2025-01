Bollicinevip.com - Helena Prestes fuori dal Grande Fratello? Parla lei: “Durante la puntata uscirò”

verso la squalifica al? Lei è convinta che uscirà dalla casapotrebbe uscire dalla nuovache andrà in onda stasera su Canale 5, da giorni non si fa chere della possibilità che sarà squalificata dal reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.Nel corso della scorsala modella brasiliana si è scontrata con Shaila Gatta, ha avuto una discussione anche con Ilaria Galassi. Nei giorni scorsi ha invece discusso con Jessica Morlacchi e in preda alla rabbia ha buttato il bollitore a terra. Il violento gesto potrebbe costarle la squalifica,ladi stasera si scoprirà la decisione della produzione delal GF (Screen video Mediaset Infinity)è convinta che stasera lascerà la casa più spiata d’Italia, ieri sera a Stefania Orlando ha detto: “Vorrei fare una chiacchiera con te, vogliorti, ho la lista di tutte le persone con cui vogliore prima delladi domani.