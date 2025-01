Tvzap.it - “Grande Fratello”, cosa accadrà ad Helena? Ora parlano i gieffini

Leggi su Tvzap.it

News Tv.” squalificata. La puntata di stasera del reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 si prospetta davvero infuocata. Il televoto settimanale è stato sospeso perchè durante la diretta saranno presi provvedimenti seri nei confronti di alcuni concorrenti. Tra questi figura sicuramentePrestes, che in settimana si è resa protagonista di un gesto da condannare fermamente. I suoi coinquilini nella casa più spiata d’Italia hanno espresso il loro parere, svelando secondo lorosuccederà alla modella brasiliana nella puntata di stasera. (Continua.)Leggi anche: “”, la frase di Lorenzo suscatena la bufera: pubblico inferocitoLeggi anche:Prestes, il suo ex fidanzato è un ex concorrente del “GF VIP” molto discusso: di chi si tratta“”, la lite tra Jessica eDurante la settimana, nella casa del ““, c’è stata una lite molto accesa tra Jessica Morlacchi ePrestes.