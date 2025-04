Ilrestodelcarlino.it - I patriarchi del parco Talon. Ecco il bosco dei centenari

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Alla data di ieri risultano ben 32 i cittadini casalecchiesi che hanno 100 anni o che sono ultra. Si tratta di 30 donne e due uomini. Di questi, ben 19 hanno compiuto o compiranno i 100 anni nel corso del 2025, mentre 13 di essi, tutte donne, hanno già raggiunto e superato questa ragguardevole soglia d’età. La più anziana, Vittoria Carbone, è nata ad agosto del 1921 e quest’anno compirà 104 anni. Il Comune di Casalecchio li vuole celebrare tutti con un’iniziativa singolare: il "dei" e il "Libro dei". Saranno istituiti domani mattina con una cerimonia che, dalle 10,30 in poi, si terrà all’interno del, in via Panoramica. Saranno presenti il sindaco Matteo Ruggeri e Barbara Negroni, assessora alla Transizione ecologica e Qualità urbana. Sono stati invitati anche gli anzianicasalecchiesi e i loro familiari.