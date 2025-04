Ilrestodelcarlino.it - Così si potenzia la raccolta dei medicinali

Si rafforza l’impegno contro lo spreco farmaceutico e a favore delle persone più fragili: nel cuore del centro storico di Recanati la Farmacia Verdecchia, recentemente passata alla gestione del dottor Francesco Tiffi, è diventata il secondo punto di conferimento per ivalidi ma inutilizzati. Un’iniziativa che amplia concretamente la rete solidale già attiva nella FarmaRecanati, nel quartiere Le Grazie. Alcuni numeri: in provincia di Macerata da inizio anno a oggi è stato possibile recuperare 1.049 confezioni di, pari a 22.495 euro mentre dalla sua inaugurazione, dieci anni fa, sono state raccolte 30mila confezioni per un valore di 420mila euro. A Recanati invece si sono raccolti in questi anni pochi farmaci appena 676 confezioni rispetto ai 30mila della provincia. Il presidente Monteverde del Banco Farmaceutico se ne chiede il motivo.