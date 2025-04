Ilrestodelcarlino.it - Carabinieri aggrediti, la solidarietà del Consiglio

In una delle ultime sedute, ilcomunale di Grottammare ha approvato all’unanimità una mozione presentata dai consiglieri di minoranza a sostegno edelle forze dell’ordine vittime di frequenti aggressioni. Eventi avvenuti a San Benedetto, ma anche in altre località della Penisola. Nei giorni scorsi il comandante della stazionedi Grottammare, luogotenente Giuseppe Gallo, con una lettera, ha ringraziato ilcomunale che ha riconosciuto l’importanza del lavoro quotidiano svolto da chi opera con dedizione e spesso in condizioni difficili. "E’ un segno tangibile di vicinanza che ci onora profondamente – ha scritto il comandante Gallo – Le vostre parole che sottolineano il ruolo cruciale delle Forze dell’Ordine nella tutela dell’ordine pubblico, della sicurezza e della legalità, ci spronano a proteggere con immutato impegno il nostro servizio verso la comunità".