Ilrestodelcarlino.it - I tesori della Scuola del Libro nella biblioteca del duca Federico

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

In occasione dei cento anni del Liceo Artistico “del“, ben quattro esposizioni sono allestite in altrettanti punticittà. Con oggi inizia una breve serie di approfondimenti per scoprire nel dettaglio ciascuna mostra. “Preziosi Inchiostri“, allestitaanticadi Palazzole fino al 15 giugno, è la mostra dedicata alle edizioni d’artedel. Una tradizione figlialezione di armonia e grazia dei codici manoscritti e miniati un tempo custoditi negli stessi locali. Si potrebbe definire la “portabandiera“ delle quattro mostre, essendo quella che espone appunto i libri che danno il nome allo stesso Istituto. Nelle teche poste sotto la volta fiammeggiante voluta da, i volumi si caratterizzano per la presenza di illustrazioni realizzate in tecnica incisoria originale (xilografia, calcografia e litografia) e per l’usotipografia a caratteri mobilicomposizione e stampa dei testi.