L’album Who Believes in Angels? è l’incontro perfetto tra Elton John e Brandi Carlile

Vanityfair.it - L’album Who Believes in Angels? è l’incontro perfetto tra Elton John e Brandi Carlile Leggi su Vanityfair.it Lui è Sir Rocketman, lei è l’ambasciatrice del country. Insieme hanno fatto un disco che moltiplica le loro anime. Tra i pezzi più belli: la frizzante Little Richard’s Bible, l’emozionante You Without Me e la canzone-testamento When This Old World Is Done With Me

Elton John e Brandi Carlile lanciano l’album “Who Believes In Angels?” - Elton John e Brandi Carlile hanno finalmente pubblicato il loro attesissimo album collaborativo intitolato “Who Believes In Angels?” per Universal Music. Quest’opera, frutto della collaborazione di El ... (megamodo.com)

Il nuovo album di Elton John e Brandi Carlile ‘Who believes in Angels?’ - ROMA (ITALPRESS) – Elton John e Brandi Carlile pubblicano per Universal Music l’album “Who believes in Angels?“. Il disco è disponibile su LP, CD, CD+DVD e digitale qui. “Who believes in Angels?” arri ... (msn.com)

Ecco "Who Believes In Angels?" il nuovo album di Elton John - LONDRA - «Avrei potuto fare facilmente un 'disco di Elton John', ma è proprio questo che non voglio fare più: volevo una sfida». Ecco lo spirito con cui Sir Elton John, in un momento di grande diffico ... (tio.ch)