Ilrestodelcarlino.it - Accoglienza vulnerabili, il Comune cerca fondi

Quella dell’delle persone piùè una voce che incide sul bilancio comunale per oltre 900mila euro. Motivo per il quale, anche quest’anno, ilha fatto sapere che è possibile sostenerlo tramite il cinque per mille, al fine di supportare le donne vittime di violenza e i minori senza rete familiare. Grazie alla dichiarazione dei redditi, infatti, i falconaresi possono destinare al settore dei Servizi sociali (deldi residenza) parte dell’Irpef, senza che questo comporti costi aggiuntivi per il contribuente. L’anno scorso, i Servizi sociali hanno garantito l’in strutture residenziali di dieci donne vittime di violenza e 31 minori. In alcuni casi, insieme alle donne allontanate da casa sono stati accolti figli minori, altri bambini sono stati ospitati in struttura perché privi di una rete familiare, mentre in due casi ilsi è fatto carico di due minori stranieri non accompagnati.