Ilgiorno.it - La musica arriva a domicilio. Le Serenate Metropolitane alle case popolari di via Pisacane

Leggi su Ilgiorno.it

Un evento da non perdere, chedirettamente nelledei monzesi. In occasione del centenario della costruzione del complesso dicomunali di viaprende vita ““, un’iniziativale unica nel suo genere, riservata esclusivamente agli inquilini. D1618, il baritono Giacomo Nanni, accompagnato da Emma Baiguera alla chitarra, offrirà un’esperienza speciale portando ladirettamente a: gli inquilini avranno la possibilità di dedicare una serenata personalizzata a un proprio caro, a un vicino di casa o anche a sé stessi, prenotandola in anticipo tramite WhatsApp. L’evento culminerà18 con un breve concerto nel cortile del complesso, offrendo ai residenti un’occasione di incontro attraverso la. L’iniziativa è parte della rassegna del Monza Music Meetings, che fino a lunedì continuerà a riempire la città di concerti e incontri a temale, scanditi desibizioni live, tra gli altri, dei musicisti della prestigiosa Accademia Chigiana di Siena e dell’Orchestra Canova.