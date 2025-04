Lanazione.it - Mare e spiagge più puliti. Ci pensano gli studenti armati di guanti e sacchetti

MARINA DI GROSSETOSicuramente questa estate sarà il loro principale luogo di svago, tra bagni, giochi e amici. Ilè un bene di tutti, ma quanto viene lasciato pulito? Chi sporca, davvero rimette poi sempre in ordine? Da anni la battaglia delle battaglie contro i rifiuti gettati nell’ambiente é al centro dell’attenzione e della sensibilizzazione. Quindi anche quest’anno è tornatae fondali, la storica campagna di Legambiente che invita tutti a rimboccarsi le maniche per liberare le nostre coste dai rifiuti abbandonati. Un gesto concreto per proteggere ile sensibilizzare sull’importanza di stili di vita più sostenibili. Con alla manoe pinze, hanno raccolto mozziconi di sigarette, bottiglie e tanti altri rifiuti che soffocano il nostro litorale. L’iniziativa di Marina di Grosseto ha visto anche il coinvolgimento delle seconde medie dell’IC4 Grosseto nell’ambito del progetto Erasmus+ PARCCE.