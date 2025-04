Ilrestodelcarlino.it - "Lo chiamavano Scintilla", Fubelli porta il sorriso allo Sperimentale

Al Teatrodi Ancona stasera (ore 20.30) è di scena Gianlucacon il suo ultimo spettacolo ‘Lo’. Toccato il traguardo dei cinquant’anni "da cui non si torna più indietro", come si legge nella presentazione, "trae le somme della sua vita, ripercorrendo tutte le tappe che lo hannoto fino a qui. Dall’infanzia trascorsa a Roma, per strada con gli amici del Trullo fino ad arrivare all’approdo al mondo del lavoro. E’ la madre, vista la fuga di cervelli dal sud verso il nord, a spingerlo ad andare a Milano a ritrovare il suo. Gianluca in realtà ha un sogno da sempre: quello di sfondare nel mondo dello spettacolo. Quale miglior piazza, dunque, se non quella lombarda?". Ecco quindi l’incontro con i Turbolenti, l’avventura alla trasmissione televisiva ‘Colorado’, ma anche le sagre di paese dove si esibisce.