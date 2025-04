Ilrestodelcarlino.it - Torneo della Marca, con gli arcieri la città si tuffa nel Medioevo

Una Recanati vestita a festa, medievale, accoglierà domani la 19esima edizione del, ilstico tra le compagnie marchigiane che porterà nellaleopardiana circa 200. Un boom di archi e frecce collocato fra i luoghi leopardiani e il cuore. "Siamo orgogliosi di ospitare il– ha detto il sindaco Emanuele Pepa – che rappresenta un’opportunità per accogliere turisti e cittadini in cerca di uno spettacolo originale. La disfidastica costituisce il momento centralegiornata ma saranno l’atmosfera, i costumi medievali, il corteo a valorizzare l’iniziativa pensata per far conoscere meglio Recanati". IlMarche è una vera sfida tra tutte le societàstiche regionali associate alle federazioni di tiro con l’arco.