Vanityfair.it - Selena Gomez dalla chioma «fonte d'ispirazione per sempre»

Dalle ciocche blu alle acconciature raccolte e sofisticate, fino al caschetto camaleontico: sebbenenon si sia mai allontanata spesso dai suoi capelli cioccolato, ha offerto diverse #hairinspo da quando è apparsa sotto i riflettori nel 2007, e ogni suo look è un «sì, lo voglio» oggi come ieri. Cool, innamorata e con il plus di unawow. In una parola, anzi due, bella vera