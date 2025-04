Gli amori e i disamori di Alejandro Sanz

Vanityfair.it - Gli amori e i disamori di Alejandro Sanz Leggi su Vanityfair.it Per i critici non avrebbe avuto successo, i suoi testi erano troppo complessi. E invece il cantante ha infilato un record dopo l'altro, mettendo in musica le sue emozioni. Ora sta per tornare, sperimentando sempre, perché «quando sbaglio ci azzecco»

