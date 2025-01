Ilrestodelcarlino.it - Drammatico soccorso. Malore a 35 miglia: salvato pescatore 60enne

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Undi 60 anni è statoieri mattina in alto mare dalla Capitaneria di porto e dal personale medico del 118. Un salvataggio in condizioni difficili, nei confronti di chi, quotidianamente, svolge un lavoro duro e a volte insidioso. Un uomo di 60 anni, imbarcato in un peschereccio fanese, è stato colto da unmentre si trovava a circa 35al largo del porto di Pesaro. L’uomo, di origine straniera, si era improvvisamente sentito male e aveva bisogno di cure urgenti. Dopo la chiamata di emergenza la macchina dei soccorsi si è prontamente attivata. E’ stato il comandante del peschereccio ad allertare la sala operativa del compartimento marittimo di Pesaro. A coordinare le operazioni è stata la sala operativa del "settimo maritime rescue sub center" di Ancona che ha inviato sul posto la motovedetta della capitaneria di porto di Pesaro, con a bordo il personale medico del 118.