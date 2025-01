Livornotoday.it - Donoratico, soggiornano in un agriturismo e fuggono via senza pagare il conto: denunciate

Leggi su Livornotoday.it

Hanno soggiornato in undima al momento diilsono fuggite. Tuttavia avendo presentato i documenti per la registrazione, per i carabinieri non è stato difficile identificare due donne di 50 e 60 anni, originari del fiorentino, e denunciarle per insolvenza.