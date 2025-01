Terzotemponapoli.com - Danilo al Napoli? La Juventus lavora al sostituto

La tensione è alta sul mercato bianconero, con lache sembra ormai vicina a un’importante svolta sul fronte cessioni. Ilattende con fiducia che, il difensore brasiliano, possa liberarsi dal vincolo con la Vecchia Signora, mentre la dirigenza juventina, nel frattempo, non perde tempo ealideale per il centrale. Il nome più caldo, al momento, è quello di Ronald Araujo, difensore uruguaiano in forza al Barcellona.La trattativa: un addio che sembra sempre più probabileSecondo quanto riportato da diverse fonti, tra cui il noto portale Relevo, ilsta preparando il terreno per l’arrivo di, già da tempo nel mirino della dirigenza partenopea. Il club azzurro è in attesa di sviluppi, sperando che ladecida di aprire alla cessione del giocatore.