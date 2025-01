Dakar 2025 Sanders si prende la quarta tappa e prova la fuga Tra le auto vince Al Rajhi problemi per Al-Attiyah

Leggi su Sportface.it

Penultimaprima del giorno di riposo per la, che vede trionfare Yazeed Altra lee Danielnella categoria riservata alle moto. Domani la quinta frazione da Alula ad Hail, poi il riposo prima del rush finale.ALPER AL-Yazeed Alcon la sua Toyota silae riapre ogni discorso anche nella generale. Con la vittoria odierna e i quasi cinque minuti guadagnati su Lategan, arrivato secondo al traguardo, ora il distacco nella classifica è di solamente 6 minuti e 54 secondi. Sul podio odierno anche l’argentino Yacopini, che guadagna posizioni e si porta in scia ai primi tre in classifica. Chi non sorride è invece Nasser Al-, protagonista di una giornata alquanto sfortunata. Una serie diper il pilota qatariota, costretto prima a fermarsi per una foratura e pochi minuti dopore di un nuovo stop dopo aver sostituito la ruota.