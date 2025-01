Tpi.it - Cecilia Sala libera: la premio Nobel Narges Mohammadi: “Giornalisti sempre a rischio arresto e tortura in Iran”

“La notizia dell’, dell’isolamento e del rilascio della giornalista italianaevidenzia ancora una volta la realtà che, reporter e professionisti dei media insono costantemente sotto pressione e adi, reclusione e”. Così la vincitrice delper la pace 2023,, imprigionata dal novembre 2021 e provvisoriamente rilasciata lo scorso mese per motivi di salute, ha commentato all’agenzia di stampa Adnkronos la notizia della scarcerazione della cronista, attesa oggi in Italia dopo essere stata rinchiusa per 20 giorni a Evin, la stessa prigione in cui è stata detenuta per anni l’attivistaiana.“Ciò evidenzia come il regime religioso autoritario metta a repentaglio la libertà di espressione”, ha spiegatoall’Adnkronos tramite il marito scrittore Taghi Rahmani, secondo cui l’di cittadini stranieri inè “un metodo usato ripetutamente dal regime quando vuole ottenere il rilascio dei loro prigionieri”.