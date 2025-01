Metropolitanmagazine.it - Addio a Rino Tommasi: il celebre giornalista sportivo si è spento a novant’anni

Lutto nel mondo dello sport e della stampa: ile telecronistaè scomparso a. Nato a Verona il 23 febbraio 1934, ha esordito giovanissimo, pubblicando a soli tredici anni il suo primo articolo, sull’edizione marchigiana de Il Messaggero. Nel corso della sua carriera, ha collaborato con numerose testate, da Tuttosport a La Repubblica, ed è stato a lungo una delle firme di punta de La Gazzetta dello Sport. All’inizio degli anni settanta, inoltre, ha fondato il mensile specializzato Tennis Club.Nel 1981, è stato il primo direttore dei servizi sportivi di Canale 5, ricoprendo in seguito lo stesso ruolo a Tele+. Per la sua attività, ha ottenuto numerosi riconoscimento, tra i quali più di un Jack, premio assegnato dall’ATP in onore di Jack Kramer.