2025 | l' anno in cui Claudio Lotito organizzò il conclave

Per inaugurare ilabbiamo deciso di riesumare le nostre ucronie, pezzi che fino a qualche tempo fa pubblicavamo all'inizio dell'per immaginare eventi più o meno possibili alla luce del contesto che ci presentava il presente (qui, per esempio, una del 2019 in cui immaginavamo che la Serie A imponesse alle squadre di comprare solo giocatori italiani). L'ucronia, come si legge sul vocabolario Treccani, è la "sostituzione di avvenimenti realmente accaduti in un determinato periodo storico con altri, frutto di fantasia ma verosimili". In questo modo, quindi, proviamo a immaginare cosa ci aspetterà in questovolando con la fantasia e senza pretesa alcuna se non quella di divertirci. Di seguito pubblichiamo un'immaginaria lettera di, alle prese con l'organizzazione di un, al figlio, Enrico.