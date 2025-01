Terzotemponapoli.com - Zaccaria, Napoli: “I passi avanti visti sono di natura psicologica”

Leggi su Terzotemponapoli.com

Mario, giornalista, è intervenuto a “MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio. La trasmissione approfondisce i temi proposti sul web daMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Di seguito quanto ha affermato il giornalista.: “Guardiamo al futuro con gioia e soddisfazione”Così il giornalista: “Il titolo di campione d’inverno? Sarà anche platonico, ma meglio averlo che non averlo. L’Atalanta potrebbe raggiungere il, l’Inter potrebbe scavalcaree Atalanta vincendo le due partite. In questo momento ilè in testa alla classifica e ci teniamo stretto questo primato. E’ inaspettato, perché nessuno avrebbe scommesso un euro questo primo posto.