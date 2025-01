Zonawrestling.net - WWE: Rivelata la reazione di Hulk Hogan dopo i fischi ricevuti a RAW

Negli ultimi anni,è diventata una delle figure più controverse di tutto il wrestling mondiale. Se negli anni ’80/’90 l’ster era considerato un eroe americano, non si può dire lo stesso negli ultimi anni, visto che il suo nome è stato spesso al centro di scoop scandalistici, come quello riguardo ad alcuni insulti razziali venuto a galla quasi dieci anni fa. Nell’ultimo episodio di RAW, il primo dell’era Netflix,è stato accolto dal pubblico con una pesantissima bordata diche hanno “rubato” la scena.Secondo il giornalista Chris Featherstone, alcune fonti vicine alla leggenda avrebbero dichiarato che lo stessosia convinto che ifossero dovuti ad alcune differenze politiche con il pubblico presente. Sempre stando a quanto riportato dalle fonti, l’ex WWE Champion non era affatto sorpreso dalla situazione, affermando di aspettarsi unadel genere da una città liberale come Los Angeles.