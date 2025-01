Zonawrestling.net - WWE: Nuovo ruolo da attrice per Becky Lynch su Netflix

In molti si sarebbero aspettati un ritorno dinella puntata di debutto di RAW su, ma purtroppo, per quanto vicino, non si è concretizzato. Certamente però, visti i tanti materiali promozionali che già la vedono coinvolta, sicuramente The Man sarà uno dei volti principali delcorso sulla piattaforma di streaming. E, a quanto pare, non solo per la WWE.impegno sul setCome riportato da PW Insider, infatti, The Man prenderà parte a una nuova produzione cinematografica targatasarà infatti nel cast di Happy Gilmore 2, il seguito del film del 1996 con protagonista Adam Sandler. Nel film, le cui riprese sono finite lo scorso autunno,interpreterà un personaggio secondario (e non un semplice cameo) che fa parte di un gruppo di golfisti insieme all’ex star dell’NFL Reggie Bush.