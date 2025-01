.com - Trump jr. vola in Groenlandia: “Non voglio comprarla, ma incontrare gente”

(Adnkronos) – “Non sto comprando la, vado per una lunga gita privata di un giorno”. Così Donaldjr ha confermato, in un podcast andato in onda la notte scorsa, che sarebbe a breve “salito sulForce 1” per atterrare oggi nell’isola artica, territorio autonomo danese, che il padre insiste nel voler annettere, attraverso un’acquisizione, agli Usa. Secondo fonti informate citate dal Washington Post,jr ha in programma di girare un video per un podcast. Dopo aver definito a dicembre “la proprietà e il controllo dellaun’assoluta necessità”,nell’annunciare la visita del figlio “con vari rappresentanti per visitare quei posti magnifici”, ha detto che il popolo dellaè “Maga” ribandendo che “avrebbe enormi benefici diventando parte della nostra nazione”.