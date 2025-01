Thesocialpost.it - Trump, il punto sul 2025: “Hamas rilasci gli ostaggi, Golfo del Messico si chiamerà d’America”

Il presidente eletto Donaldha annunciato un imponente piano di investimenti durante un intervento a Mar-a-Lago, in Florida. Insieme al miliardario emiratino Hussain Sajwani, fondatore e presidente di Damac,ha confermato che l’imprenditore investirà 20 miliardi di dollari nella costruzione di data center in diversi stati americani. Sajwani si è dichiarato entusiasta del ritorno dialla presidenza, sottolineando la sua fiducia nelle politiche economiche che il tycoon ha promesso di implementare.Procedure semplificate per grandi investimentiha ribadito il suo impegno a velocizzare le procedure di autorizzazione per chiunque investa almeno un miliardo di dollari negli Stati Uniti. Ha sottolineato come il suo obiettivo sia rendere il Paese più attrattivo per gli investitori, garantendo meno burocrazia e maggiore efficienza.