Oasport.it - Thomas Ceccon verso Brisbane: “Voglio fare il vlogger come Dressel”. E scherza: “Ho messo su grasso”

partirà alla volta divenerdì 10 gennaio e rimarrà nella località australiana fino a maggio. Il Campione Olimpico dei 100 dorso a Parigi 2024 ne ha parlato durante una diretta Instagram che ha ravvivato la giornata dell’Epifania. Si preannuncia una lunga permanenza in terra oceanica, l’azzurro dovrebbe rientrare in Europa in vista del Settecolli: “Penso di riuscire ail Settecolli e poi basta, non so che gare ci siano a giugno e luglio“.è stato seguito da circa 2000 appassionati, tra cui anche Alberto Razzetti, che ritroverà ainsieme al formidabile francese Leon Marchand e con cui ha annunciato farà qualche diretta di sera. Il veneto, che punta a essere grande protagonista ai Mondiali in programma a luglio a Singapore, era senza barba e ha parlato anche del suo look: “Magari la taglierò insieme ai capelli quando andrò“.