Liberoquotidiano.it - "Ora che si avvicina il processo...": la gufata di Woodforde su Jannik Sinner, "cosa può accadere"

Gli Australian Open 2025 stanno per aprire i battenti e tanta è l'attesa per, numero uno al mondo sul quale ora le aspettative sono altissime. Sul campo, almeno per il momento, il rosso di San Candido sembra poter reggere la pressione e sfoderare i suoi colpi migliori. Dove, invece, c'è più stress è nelle aule di tribunale, in particolare quella del Tas di Losanna dove si dovrà decidere in merito al ricorso della Wada per il caso di positività dial Clostebol durante Indian Wells dell'anno scorso. Assolto dall'Itia,non ha però potuto dormire sonni tranquilli, perché è arrivata anche la Wada a voler far luce sul caso. In un'intervista a Tennis 365, l'ex-campione australiano Markha lanciato una previsione inquietante su: “Si è già detto tanto supotrebbe succedere, ma è possibile che arrivi una sospensione.