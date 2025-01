Liberoquotidiano.it - "Non escludo l'occupazione militare di Panama e Groenlandia. Come si chiamerà il Golfo del Messico": Trump picchia duro

Donaldvuole il canale die lae non esclude il ricorso alla forzaper procedere con le due annessioni: questo quanto emerso dalla conferenza stampa da lui convocata a Mar-a-Lago. Sull'isola appartenente alla Danimarca, in particolare, ha scritto sul social Truth che l'annessione "è una cosa che deve accadere". Proprio oggi, martedì 7 gennaio, suo figlioJr è andato lì in visita. E stando al neopresidente degli Usa, avrebbe ricevuto una "accoglienza ottima". Nel corso della conferenza stampa, poi, il tycoon ha aggiunto che l'America ha bisogno dellaper ragioni di "sicurezza nazionale". Poi, ha criticato lo scomparso ex presidente degli Stati Uniti Jimmy Carter perha gestito la situazione relativa al Canale di, considerato "vitale" per l'economia americana.