Davidemaggio.it - No, C’è Ancora Domani non può concorrere come miglior film agli Oscar

Leggi su Davidemaggio.it

La notizia non è una notizia. Da ieri importanti media italiani e account social noti hanno annunciato che C’èpotrebbeai prossimi. Lo diciamo chiaramente: non è così.C’ènon fa parte della lista dei 207 contendenti ad una nomination bensì è inserito nella lista dei 323 eleggibili in altre categorie. Peraltro anche se fosse stato inserito, non ci sembrerebbe neanche una grande notizia, visto che si parla di un elenco di oltre 200e di eleggibilità. Chi rientra tra icandidabiliè Vermiglio ma se ne sta parlando poco. Di sicuro e paradossalmente, meno dell’opera di Paola Cortellesi, il cuilo scorso anno era stato ‘soppiantato’ da Io Capitano per la categoriastraniero (quest’anno è rientrato in gioco in quanto uscito negli USA).