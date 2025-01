Game-experience.it - Nintendo Switch 2, una foto leak mostra il dock della console?

Leggi su Game-experience.it

Una nuova immagine del presuntodi2 è stata condivisa online dallaer Laura Kate Dale, nota per la sua affidabilità nel mondo. La, condivisa attraverso i propri canali social,un design stondata che conferma quanto già visto in precedenti.Anche se la Grande N non ha ancora ufficializzato la sua prossima, questi dettagli alimentano l’attesa per l’annuncio previsto entro marzo 2025. Ilto nellaevidenzia un significativo cambiamento tecnologico rispetto allaattuale.Secondo il2 sarà venduta con un caricatore da 60W, mentre l’alimentatoreoriginale potrebbe non essere sufficientemente potente per supportare il nuovo sistema in modalitàed. È probabile che il nuovo modello rimanga caricabile con il cavo precedente, ma con un’efficienza notevolmente ridotta.