Napoli Kvaratskhelia via subito | bomba sulla corsa scudetto

Il georgiano può lasciare gli azzurri già nel mercato di gennaio: c’è la proposta che può scompaginare i piani di ConteIlha dimostrato di saper vincere e convincere anche senza. Con il georgiano fuori per infortunio, Antonio Conte ha potuto lanciare dal primo minuto Neres e il brasiliano lo ha ripagato con gol e assist.La rete con la Fiorentina strappa ancora applausi, con i dribbling ad ubriacare la retroguardia avversaria e il tiro di destro imparabile per de Gea. L’ex Benfica si sta rivelando l’arma in più delin questa fase del campionato, non facendo sentire assolutamente l’assenza del 77 azzurro. Unche continua a vivere a strappi: partite dove mostra il suo inarrivabile talento e match dove invece appare irritante per la continua ricerca dell’azione personale.