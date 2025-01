Milan de Conceiçao fa il primo miracolo dell’anno

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-06 23:04:00 Serie A: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Marca:Il nuovoo Di Sergio Conceicao Ha già il suotitolo nel 2025. È stato l’allenatore portoghese ad arrivare e raggiungere la gloria conquistando il Supercoppa Italiana In Riad. E lo ha fatto con un’impresa di proporzioni impensabili. Rimonta contro la Juve in semifinale e si ripete in finale, vincendo 2-0 in favore dell’Inter con un secondo tempo memorabile. Il gol di Abraham, al 93?, ha regalato il titolo a unche affronta un 2025 pieno di ottimismo. Questa è la magia del Natale.Nessuno avrebbe immaginato un simile esito nella notte di Riad. Il, come la Juve, non si era comportato affatto male ma aveva sofferto il colpo del rivale, grato a certe concessioni difensive.