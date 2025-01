Ilrestodelcarlino.it - Lucia, il sogno si avvera. Ha ’vinto’ il mondiale come capo ufficio stampa

Da Case Bruciate alla MotoGp, unica donna in un mondo maschile,Gabani ha esordito col botto nella classe regina assaporando la gioia del primoconquistato da un team indipendente, Prima Pramac Racing, grazie all’impresa di Jorge Martin. Nell’era della comunicazione,ha avuto un compito decisivo: guidare l’a soli 32 anni. Una proposta arrivata dal team manager Gino Borsoi dopo alcuni anni passati a lavorare in Dorna. "Sapevo che arrivavo in una squadra che puntava a vincere ed è stata una grande sfida perché nel box io e l’ingegnera della Ducati siamo le uniche due donne in mezzo a una trentina di uomini. Ma ho sempre avuto il rispetto e l’ascolto di tutti, mi sento una di loro". E col-tecnico Daniele Romagnoli, che è del Gallo, ogni tanto partiva una battuta in dialetto: "Il motto coi meccanici nel box era: dai giò che fem nott!".