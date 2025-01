Ilveggente.it - Lotteria Italia, svaniti 5 milioni: mai successo prima d’ora

Leggi su Ilveggente.it

, 5gettati alle ortiche: ecco cosa è accaduto.Se c’è un rito al quale glini non rinuncerebbero per nessuna ragione al mondo quello è, senza ombra di dubbio, l’acquisto del biglietto della. L’edizione 2025 è ormai passata agli archivi e il tagliando fortunato è già stato estratto, ma il bello dell’amatissimo gioco che chiude le feste nel Bel Paese è che, se anche fosse andata male, ci si potrà riprovare molto presto.: mai– Ilveggente.itE se sogni anche tu di avere un incontro ravvicinato con la dea bendata grazie alla, la cui estrazione avviene, tradizionalmente, nel giorno dell’Epifania, c’è qualcosa che devi assolutamente sapere. Tipo che tantissime persone, proprio come te, hanno a lungo rincorso questo sogno, salvo poi non godersi per nulla i frutti della clamorosa vincita.