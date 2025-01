Lanotiziagiornale.it - Lotteria Italia 2024: il primo premio da 5 milioni di euro va a Somaglia

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Maxi vincita alla: ilda 5diva a, paesino in provincia di Lodi. A risultare vincente è stato il biglietto T 173756, venduto presso l’AutogrillOvest lungo l’Autostrada del Sole. Una vincita che accende i riflettori su questo comune di appena quattromila abitanti e regala alla Lombardia un nuovo primato di fortuna.Maxi vincita alla: ecco le altre vincite maggioriOltre al jackpot milionario, l’edizionedellaha assegnato premi straordinari in tutta. Ecco i principali vincitori:2°(2,5di): Biglietto T 378442, venduto a Pesaro, presso la tabaccheria di Marcello Bucci in Piazza Giovanni Lazzarini.3°(2di): Biglietto G 330068, acquistato nella pasticceria Porretto di Palermo, in via Luigi Galvani 49.